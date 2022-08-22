В мэрии рассказали об испытаниях эскалаторов на станции БКЛ «Печатники»
На станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро начались испытания установленного инженерного оборудования. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Выполнена обкатка первых трех из 17 эскалаторов. Они расположены в наклонном ходу, соединяющем кассовый зал вестибюля № 2 и мостовой переход между двумя береговыми платформами», — уточнил заммэра.
Руководитель столичного градостроительного комплекса добавил, что продолжается монтаж еще девяти подъемных механизмов, после которого специалисты начнут готовить их к запуску.
«Также смонтированы два лифта из трех, ведется подготовка к их испытаниям. Продолжаются работы по установке других инженерных систем — воздуховодов, трубопроводов, силовых и слаботочных кабелей», — отметил Бочкарев.
Помимо этого, на станции «Печатники» активно идут архитектурно-отделочные работы. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (инжиниринговый холдинг — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метрополитена).
«Отделка технических помещений «Печатников» выполнена уже более чем наполовину. В пассажирской зоне станции продолжается монтаж фасадных панелей, кроме того, ведется отделка стен, потолка и колонн. На полу платформенного участка укладывают гранит», — уточнил Кравцов.
Также гендиректор АО «Мосинжпроект» отметил, что при отделочных работах специалисты используют материалы российского производства.
Станцию «Печатники» строят на восточном участке Большой кольцевой линии. В него также входят станции «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики». На базе «Печатников» создают транспортно-пересадочный узел, которым, по расчетам, ежедневно будут пользоваться десятки тысяч человек. Он объединит действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии и открытую в июне станцию второго Московского центрального диаметра.
В составе ТПУ строят здание для персонала, которое будет предназначено для работы и отдыха сотрудников метрополитена. Уже возведены основные конструкции, идет отделка внутренних помещений и монтаж инженерных систем.