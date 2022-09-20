Немецкие депутаты посетят Россию и восток Украины

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Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» приедут в Россию и посетят восточную Украину, чтобы оценить ситуацию с военными действиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство dpa.

В состав делегации войдут два депутата парламента Саксонии-Анхальт от «АдГ» — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд. По заявлению партии, они хотят получить представление о гуманитарной ситуации на Украине.

Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга ранее отмечал, что Кремль может использовать «АдГ» как своих «агентов в Западной Европе», чтобы запустить кампанию по дезинформации.

«Целью этого визита является популяризация российского прочтения ситуации в Донбассе, дискредитации украинской армии и привлечения внимания к гуманитарным усилиям России», — подчеркнули аналитики.

Исследователи описывали партию «АдГ» как немецкую националистическую, правопопулистскую и евроскептическую. Немецкие СМИ отмечали, что подразделения фракции имеют расистские, антисемитские, исламофобные и ксенофобные взгляды, связанные с движениями неонацизма и идентаризма.

В феврале 2018 года члены региональных парламентов от «АдГ» приезжали в Крым, чтобы обсудить отмену западных санкций, а член партии Ульрих Эме наблюдал за президентскими выборами на полуострове. В 2021 году Федеральная служба конституции Германии взяла фракцию под наблюдение.