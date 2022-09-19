На Тайване произошло второе за два дня землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 5,9 произошло утром 19 сентября на Тайване. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 10:07 по местному времени (05:07 мск).

По данным службы, эпицентр толчков находился в 69 км к юго-западу от города Хуалянь одноименного уезда, расположенного на восточном побережье, а очаг залегал на глубине 13,4 км.

Накануне на юго-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой не менее 6,8. В результате землетрясения один поезд сошел с рельс, было разрушено несколько мостов и автомобильных магистралей, пострадали более 300 человек.