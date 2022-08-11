На останкинской телебашне отключили медиафасад на время модернизации

На Останкинской телебашни в Москве временно отключили медиафасад для проведения работ. Об этом сообщается на официальном сайте башни.

«Останкинская башня станет еще красивее. На ней запустят обновленный медиафасад», — говорится в сообщении.

Для проведения работ временно отключен медиафасад Останкинской башни.

О сроках ремонта и включении обновленного медиафасада телебашни пока неизвестно.

На Останкинской телебашне медиафасад появился в октябре 2014 года, в рамках IV Московского международного фестиваля «Круг света».

1 августа соцсетях появилось видео, на котором в медиафасаде Останкинской телебашни транслируется сообщение «Китай, Россия с тобой!». Фраза написана на русском языке и продублирована на китайском. Однако в Российской телевизионной и радиовещательной сети не подтвердили, что такая трансляция была (РТРС).

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«Надпись «Китай, Россия с тобой!» не транслировалась и не могла транслироваться по техническим причинам — в данный момент верхний медиафасад отключен на плановый ремонт», — отметили в пресс-службе РТРС.