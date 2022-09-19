Owlcat Games опровергла данные о планах по эксклюзивам для аналога Steam

Скриншот из игры Pathfinder: Wrath of the Righteous (Фото: owlcat.games)

Компания Owlcat Games, разработчик игр Pathfinder и Rogue Trader, опровергла РБК информацию о планах предоставить эксклюзивные права на ряд своих продуктов игровой платформе VK Play, которая должна заменить для геймеров России сервисы Steam и Epic Games.

«Мы стремимся, чтобы наши игры были доступны на разных платформах, соответствовали ожиданиям нашей аудитории и учитывали интересы наших партнеров, владельцев лицензий и правообладателей. Мы не ведем переговоры об эксклюзивности ни с какой из платформ, в том числе с VK», — ответили в Owlcat Games на запрос РБК.

Ранее «Ведомости» сообщили, что VK ведет переговоры с рядом игровых студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play. Таким образом компания рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games, рассказали источники издания.

При этом собеседник газеты отметил, что эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games — компании могут объявить о партнерстве до конца года. В эту стратегию, по его словам, VK может вложить до $10 млн.

Представитель VK сообщил «Ведомостям», что компания «активно вкладывается в развитие VK Play как на уровне функционала, так и по части расширения игрового каталога», но не прокомментировал предполагаемое партнерство с Owlcat Games.

«Мы открыты для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке, — добавил он. — Для этого VK Play уже предлагает выгодные условия — самую низкую на рынке комиссию 5%, маркетинговую поддержку и гибкие форматы сотрудничества».

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Из-за санкций оплата на популярных игровых сервисах Steam и Epic Games в России стала практически невозможной.