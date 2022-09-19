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Президент Киргизии заявил о плане решать конфикты с Душанбе мирным путем

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Киргизия планирует решать спорные вопросы с Таджикистаном мирным путем, заявил президент республики Садыр Жапаров в обращении к народу. Стенограмма обращения президента страны опубликована на официальном сайте главы государства.

По его словам, проблемы в отношениях двух страны вызывает то, что территориальные границы между двумя странами сейчас не урегулированы.

«Территории, граничащие с Республикой Таджикистан, не конкретизированы и вызывают проблемы. Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе только мирным путем», — заявил Жапаров.

Он напомнил, что спорные вопросы по границе Киргизии и Узбекистана уже были урегулированы и теперь их предстоит только «официально задокументировать».

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.

На прошлой неделе обстановка между Таджикистаном и Киргизией обострилась: стороны обвинили друг друга в дестабилизации и сообщали об обстрелах приграничных сел. Активная перестилка началась 16 сентября, под огнем оказались населенные пункты Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и Ошская область Киргизии, а также части Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и район Лахш Таджикистана.

В тот же день главы обоих государств, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, договорились о прекращении огня, но эта договоренность впоследствии нарушалась.

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По последним данным киргизской стороны, в результате конфликта погибли 56 человек, 144 пострадали. МИД Таджикистана заявил о 33 погибших, из них 16 — мирные жители, ранения получили более 20 человек.

В Баткенской области Киргизии, которая находится в зоне конфликта, был объявлен режим ЧС и была проведена эвакуация. МЧС республики сообщило, что в безопасные районы выехали 140 тыс. человек. Также эвакуация началась в Ошской области, там опасный район покинули 6 тыс. человек.

Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном.

Теги
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