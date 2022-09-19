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Под Москвой Gelendwagen выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами

На трассе в Подмосковье Gelendwagen столкнулся с тремя машинами после выезда на встречку

На 46-м км трассы М-5 «Урал» в Подмосковье произошло столкновение четырех автомобилей, в результате один человек погиб, сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал 112.

Телеканал указывает, что столкновение произошло после выезда на встречную полосу движения автомобиля Mercedes Gelendwagen. Он протаранил три машины — BMW, такси Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Погиб водитель такси, еще двоих человек госпитализировали.

РЕН ТВ и 112 указывают, что, по предварительным данным, водитель Gelendwagen был трезв. 112 пишет, что увечья получили мужчина и женщина, ехавшие в других машинах. У мужчины — травма живота, у женщины — закрытые переломы ребер.

В Подмосковье после аварии со съехавшим в кювет BMW погибли три человека
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Фото:Иван Петров / lytpodslushano / VK

Накануне вечером, 18 сентября, на Северо-восточной хорде в Москве автомобиль BMW X5 столкнулся с Ford Explorer, в результате чего пострадали семь человек, шестеро из них дети. Ford Explorer остановился из-за неисправности, и BMW наехал не него. Дети получили легкие травмы, взрослый пострадал серьезнее.
 

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