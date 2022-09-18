Задержанного журналиста The Moscow Times оштрафовали за хулиганство

Корреспондента The Moscow Times Кирилла Пономарева, задержанного накануне в Белгородской области, отпустили из полиции, сообщает издание в своем телеграм-канале. Его оштрафовали на 500 руб. за «хулиганство».

Пономарев по заданию редакции готовил репортаж о беженцах с Украины, размещенных в Сосновке. Он успел взять несколько интервью с жителями хостела, после чего его задержали полицейские, писало издание. Журналист успел сообщить в редакцию о задержании, после чего перестал выходить на связь.

Позднее в The Moscow Times уточнили, что Пономарев был доставлен в отделение полиции № 2 в Белгороде, адвоката к нему не пускают. Впоследствии защитник смог попасть к задержанному, на тот момент Пономарева удерживали в отделении «более 19 часов без объяснения причин», сообщило издание.

В воскресенье днем The Moscow Times написало, что журналиста освободили.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что не владеют данной информацией.

В середине апреля Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт The Moscow Times по требованию Генпрокуратуры. Блокировку связывали со статьей, посвященной сотрудникам Росгвардии из Хакасии и военной операции на Украине. Материал был написан со ссылкой на хакасское интернет-издание «Новый фокус». Против его главного редактора Дмитрия Афанасьева возбудили уголовное дело по статье о фейках. Дело связывали с той же публикацией.