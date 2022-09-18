Минобороны России сообщило об ударе по бойцам американской ЧВК и «Кракена» в ДНР

Минобороны России сообщило об ударе по бойцам ЧВК из США и «Кракена»

Video

Российские военные нанесли удар по пунктам базирования наемников ЧВК «Академия» и бойцов добровольческого формирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки (ДНР), сообщило Минобороны России.

Российские авиация, артиллерия и ракетные войска атаковали 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах. Нанесен удар по пункту управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области, трем пунктам управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях и ДНР.

В ходе боевых действий в районе поселка Зайцево 24-й батальон нацформирования «Айдар» потерял более половины личного состава, а остатки подразделения были переведены в Часов Яр.

В районе села Кирово в Запорожской области удал был нанесен по подразделениям 65-й механизиованной бригады ВСУ — погибли до ста военнослужащих. В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Верхнекаменского, Спорного, Берестового, Артемовска и Зайцево Донецкой народной республики украинская сторона потеряла более 110 военнослужащих.

В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов, где находилось более 7,5 тыс. снарядов к переданным Украине Западом артиллерийским системам. Еще один склад боеприпасов ликвидирован в Запорожской области.