Школы Белгородской области на границе с Украиной перейдут на дистанционку

Фото: Stephan Schulz / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился с завтрашнего дня перевести на дистанционное образование школы в 10-километровой зоне вдоль украинской границы. Об этом он написал в своем телеграм-канале после поездки на приграничные территории.

«Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы», — сообщил он.

После начала специальной военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует режим высокой террористической опасности.

Накануне было обстреляно село Красный Хутор. Окраины села находятся примерно в километре от границы с Харьковской областью. Минздрав региона сообщил, что в результате обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.