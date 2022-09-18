Замглавы МВД Украины одобрил проект о праве оставить найденное оружие

Украинской Верховной раде следует поддержать законопроект, предусматривающий возможность для граждан получать в собственность найденное или трофейное оружие, заявил замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко в интервью «Укринформ».

«Надеемся, что в данном законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие — чтобы это оружие не имело криминального следа», — сказал он. Легализовывать такое оружие необходимо, чтобы граждане имели возможность использовать его для самозащиты, считает Бондаренко.

По словам замминистра, если человек совершит уголовные или административные правонарушения, оружие у него следует изымать или принудительно продавать с возмещением стоимости.

Речь идет о законопроекте № 5708, который внесли в Верховную раду депутаты от правящей партии «Слуга народа» еще в июне 2021 года. В нем уже прописана возможность для граждан легализовывать найденное оружие, предварительно сообщив о нем в правоохранительные органы. Затем такое оружие должно пройти соответствующую проверку.

Верховная рада приняла законопроект за основу в существующем виде 23 февраля — за день до начала российской спецоперации на Украине. Об этом ее пресс-служба сообщила в Telegram.

В феврале глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что в стране до сих пор нет закона, который бы регулировал оборот оружия. Он выступил за легализацию оружия в стране и пояснил, что, с его точки зрения, право на хранение оружия повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам и уменьшает преступность.

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По данным МВД страны, на руках у украинцев на тот момент могло находиться от 3 млн до 5 млн единиц нелегального оружия.