Во Франции при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

При крушении легкомоторного самолета во французском департаменте Сена и Марна погибли два человека — 33-летний пилот и его 50-летний клиент, сообщает Le Parisien со ссылкой на жандармов.

Самолет авиакомпании ULM, которая занимается обучением пилотов, взлетел с аэродрома Мо-Эсбли в коммуне Иль-ле-Вильнуа к северо-востоку от Парижа, однако поднявшись в воздух на 50-60 м, резко упал на посадочную полосу. Инцидент произошел в 12:48 (13:48 мск). Отмечается, что для клиента это было «боевое крещение», при этом пилот на том же самолете ранее выполнил успешный полет с другим клиентом.

Начато расследование, которое проводится совместно следственной бригадой Мо, бригадой Д'Эсбли, отделом расследований и бригадой жандармерии воздушного транспорта Руасси-Шарль-де-Голль, а также бюро расследований и анализа гражданской авиации (BEA). Пока причины произошедшего не установлены.

В мае при крушении легкомоторного туристического самолета погибли пять человек. Инцидент произошел недалеко от коммуны Лез-Адре на юго-востоке Франции. Свидетели произошедшего рассказали, что видели, как самолет исчез за деревьями незадолго до того, как оттуда поднялся огромный столб дыма.