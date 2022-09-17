В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка оружием НАТО

Донецк (Фото: РИА Новости)

Украинские военные обстреливают районы Донецка и Макеевки оружием, полученным от НАТО, сообщается в телеграм-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Под огнем артиллерии натовского калибра районы Донецка и Макеевки. Выпущено более 20 снарядов калибром 155 мм. Беспорядочный обстрел городов продолжается», — говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин тоже заявил, что военные ВСУ ведут обстрел «из артиллерии, поставленной странами НАТО калибром 155 мм». По его данным, обстрел центра Донецка ведется из населенного пункта Нетайлово.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что к 21:00 общее число жертв среди мирных жителей за 17 сентября составляет 24 человека, семеро из них погибли, 17 человек ранены.

Кроме того, в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. В Макеевке поврежден частный жилой дом, в Горловке — детская спортивная школа, детский сад, 17 жилых домов.

Днем Кулемзин сообщал, что при обстрелах Ворошиловского района Донецка погибли трое мужчин и одна женщина, еще трое человек получили ранения. Он также добавил, что в результате обстрелов были повреждены два многоквартирных жилых дома, два здания техникума моды и дизайна, и одно административное здание. Мэр подчеркнул, что в районе, где шел обстрел, обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR французского производства.