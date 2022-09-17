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При обстрелах Донецка четыре человека погибли и трое пострадали

Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

При обстрелах Ворошиловского района Донецка погибли трое мужчина и одна женщина, еще трое человек получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«Погибло четыре человека: трое мужчин — анкетные данные устанавливаются (двое из них сгорели в автомобиле), одна женщина 1964 года рождения. Получили ранения две женщины 1955 и 2001 года рождения и один мужчина 1984 года рождения», — написал Кулемзин.

Материал дополняется. 

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