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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о безуспешной попытке наступления ВСУ в районе Херсона

Российские военные в этом районе уничтожили более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты

Вооруженные силы Украины попытались провести наступление в районе села Правдино на северо-западе Херсонской области, но неудачно, заявило Минобороны России в опубликованной в телеграм-канале сводке.

«Противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления», — говорится в сообщении.

Российские военные в этом районе уничтожили «более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты».

В результате ударов российской армии в Харьковской, Николаевской области и ДНР были уничтожены несколько сотен украинских военных, в том числе из националистического батальона «Кракен», отметило Минобороны.

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В ДНР российские силы атаковали позиции 58-й и 93-й мотопехотных бригад и 53-й механизированной бригады, что привело к ликвидации «более 230 украинских военнослужащих, десяти танков и 23 боевых бронированных машин».

В Херсонской и Николаевской областях были поражены 46-я аэромобильная бригада и 24-я механизированная, их потери «составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники».

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Также российские силы нанесли удары по пунктам временной дислокации националистического формирования «Кракен», 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в Харьковской области. «Уничтожено более 50 националистов и свыше десяти единиц специальной военной техники и автомобилей», — указали в ведомстве.

Теги
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