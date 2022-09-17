Власти ДНР заявили об обстреле Горловки из «Урагана»

Фото: Минобороны России

Город Горловка в Донецкой области Украины подвергся обстрелам, сообщил Совместный центр по контролю и координации частично признанной ДНР в телеграм-канале.

Первый обстрел произошел в 00:52 мск со стороны поселка Дружба. По версии СЦКК, вооруженные формирования Украины выпустили по Никитовскому району города четыре снаряда калибром 122 мм.

Во второй раз удар пришелся по Центрально-городскому району Горловки в 1:20. Обстрел шел из города Константиновка, было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

Вечером 16 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях в восточной части поселка городского типа Яровая в Лиманском районе на севере области. «Ситуация пока там неоднозначна», — говорил он.

