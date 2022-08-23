Минобороны показало кадры ночной стрельбы из РСЗО «Ураган»
Министерство обороны показало кадры применения расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время ночной боевой стрельбы в рамках спецоперации на Украине. В стрельбе принимали участие войска Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.
«В круглосуточном режиме, получив координаты целей, экипажи боевых машин реактивных систем залпового огня группировки «Отважные» прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Поражение объектов проводится парами, по одной боевой машине. После этого экипажи РСЗО покидают стартовые позиции, чтобы избежать ответного удара и перезарядиться. Корректировку огня и доразведку обеспечивают беспилотники и группы специальной разведки, которые действуют в тылу ВСУ.
Накануне в Минобороны сообщили о поражении восьми пунктов управления украинских войск. В атаках по объектам ВСУ принимали участие авиация, ракетные войска и артиллерия.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Днем ранее российское Минобороны отчиталось об уничтожении в Одесской области склада с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Кроме того, российские военные нанесли удары по шести пунктам управления ВСУ.