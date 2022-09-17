Полянский не увидел изоляции России на заседании Генассамблеи ООН

Фото: Evan Schneider / UN Photo / Global Look Press

Западные страны не смогли добиться «звенящей» изоляции России на заседании Генеральной ассамблеи ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

Он объяснил, что выступающие на стороне Украины страны пытались обойти правило об очном присутствии лидеров государств, чтобы украинский президент Владимир Зеленский мог выступить дистанционно. Представители этих стран понимали слабость своей аргументации, поэтому действовали так «коварно и быстро», что у остальных делегатов был только час для анализа прошения, счел дипломат.

«Расчет был на то, что мы и наши союзники не успеем ничего сделать, а своих голосов западному лагерю как обычно хватит для получения простого большинства на фоне пассивности большинства развивающихся стран, у которых толком и времени не было вчитаться в предлагаемый документ, » — сказал Полянский.

Однако Белоруссия представила поправки в документ Украины и попросила убрать из выступления Зеленского «политические моменты». Россия поддержала эту версию документа.

«Хотя принципиально выступаем против виртуальных форматов: гораздо важнее в этой ситуации было защитить принцип суверенного равенства всех членов ООН. И дать бой западному лагерю, несмотря на изначально очень слабые шансы на успех», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская делегация смогла перетянуть на свою сторону много крупных развивающихся государств, включая членов БРИКС. Если бы африканские и другие страны успели получить указания из столиц, решение по онлайн-выступлению Зеленского могло бы быть иным, отметил он.

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77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет в этот раз формат встречи оказался очным.

Однако миссия Украины в ООН подала прошение о дистанционном участии президента страны в заседании. Представительство обратило внимание на то, что Зеленский не может приехать на Генассамблею из-за боевых действий России на Украине.

Прошение поддержала 101 страна, 19 воздержались. Против проголосовали семь стран: Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея и Сирия. Выступление Зеленского запланировано на 21 сентября.

