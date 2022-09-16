СК заведет уголовное дело о гибели генпрокурора ЛНР при взрыве

Сергей Горенко (Фото: gplnr.su)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели при взрыве в Луганске генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, сообщается в телеграм-канале СК.

Инцидент произошел 16 сентября в здании прокуратуры. ТАСС и RT со ссылкой на источники писали, что взрыв произошел в кабинете генерального прокурора.

Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью Горенко и Стегленко. Он охарактеризовал случившееся как теракт.

«Это тяжелая утрата для нас, для всех тех, кто не смирился с преступным киевским режимом и продолжает бороться с его националистическими проявлениями. <...> Мы окажем всю посильную помощь для расследования этого чудовищного преступления», — пообещал председатель СК.

Глава ЛНР Леонид Пасечник тоже назвал произошедшее террористическим актом.

«Взрыв <...> продемонстрировал, что киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного. Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством-террористом», — написал Пасечник в телеграм-канале.

Он отметил, что правоохранительные органы начали поиск причастных к совершению взрыва. Жителей республики ее глава призвал не поддаваться панике.