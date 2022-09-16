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Военная операция на Украине ,  
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Болсонару сравнил причины спецоперации на Украине с Карибским кризисом

Президент Бразилии Болсонару сравнил причины спецоперации на Украине с Карибским кризисом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сравнил причины начала Россией военной операции на Украине с Карибским кризисом 1962 года, его слова приводит газета Folha de S.Paulo.

«Что, должно быть, было у него [президента России Владимира Путина] в голове: они [Украина] вступают в НАТО, они собираются разместить ракету в нескольких минутах от Москвы. Точно так же, как в «заливе свиней» в 1962 году. Советский Союз разместил [баллистические ракеты] там [на Кубе], и американское правительство сказало: «Убирай». И они убрали», — сказал Болсонару.

Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года, он возник вскоре после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции «Анадырь» разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (часть из них была с ядерным зарядом) на Кубе. Размещение вызывало острую реакцию у властей США, ситуацию удалось урегулировать первому секретарю ЦК КПСС Никиту Хрущеву и президенту США Джону Кеннеди.

В конце февраля, после начала военных действий на Украине, Болсонару отказался осуждать Россию, заявив, что его страна изберет нейтралитет. Бразилия критиковала и санкций против Москвы, которые называла «односторонними и выборочными».

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Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны.

Россия добивалась от НАТО отказа от продвижения на восток и принятия в свои ряды Украины. В обращении в день начала военных действий Путин, в частности, заявлял, что дальнейшее расширение инфраструктуры альянса и «начавшееся военное освоение территорий Украины» неприемлемы. «Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших же исторических территориях, — создается враждебная нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием», — утверждал он.

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