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Камчатский губернатор под полиграфом ответил, хочет ли работать в Кремле

Video

Глава Камчатского края Владимир Солодов прошел проверку на полиграфе во время прямой линии, сообщается на сайте правительства региона. Полная версия прямой линии доступна на YouTube.

Проверку проводила капитан внутренней службы медико-санитарной части № 41 ФСИН России Анастасия Беренгард. Солодова подключили к датчикам полиграфа, во время ответов они определяли его давление, потоотделение, пульс и частоту дыхания.

Среди вопросов, которые задали губернатору, были следующие:

  • «Вы можете сказать, что Камчатка стала вам родным домом?» Солодов ответил «да», полиграф счел это правдой.
  • «Вы собираетесь жить на Камчатке?» — «да» — правда.
  • «Вы планируете продолжить в будущем работу в Кремле?» — «нет» — полиграф счел это ложью.
  • «У вас есть дополнительные источники дохода?» — «нет» — правда.
  • «У вас есть покровители в высших кругах власти?» — «нет» — правда.
  • «У вас есть активы за рубежом?» — «нет» — правда.
  • «Вы поддерживаете спецоперацию?» — «да» — правда.

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Фото:Владимир Синдеев / ТАСС

«Всегда отвечаю честно. Не всегда то, что хотят услышать граждане, но всегда стараюсь говорить как есть», — сказал Солодов после прохождения проверки. Однако он добавил, что проходить ее ему было неуютно.

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