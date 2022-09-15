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Путин прилетел в Самарканд на саммит ШОС

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Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».

15 сентября у российского президента запланированы встречи с зарубежными лидерами в двусторонних и многосторонних форматах, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Членами организации являются Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Китай. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.

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Владимир Путин

Встреча в Самарканде станет вторым личным контактом Путина с Си Цзиньпином — первый состоялся в феврале, когда российский президент посетил Олимпийские игры в Пекине. Отмечалось, что это первая за два года зарубежная поездка китайского лидера.

С азербайджанским президентом Путин обсудит в том числе эскалацию конфликта Баку и Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приедет.

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Среди тем, которые обсудят Путин и Эрдоган, — работа «зерновой сделки», в рамках которой вывозится зерно из украинских портов. Российский лидер говорил, что большая часть продовольствия доставляется в богатые страны, а не в нуждающиеся государства Африки. Эрдоган согласился с мнением Путина по этому вопросу.

Теги
Владимир Путин ШОС Самарканд Узбекистан
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