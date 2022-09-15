Путин прилетел в Самарканд на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».
15 сентября у российского президента запланированы встречи с зарубежными лидерами в двусторонних и многосторонних форматах, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином.
Членами организации являются Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Китай. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.
Встреча в Самарканде станет вторым личным контактом Путина с Си Цзиньпином — первый состоялся в феврале, когда российский президент посетил Олимпийские игры в Пекине. Отмечалось, что это первая за два года зарубежная поездка китайского лидера.
С азербайджанским президентом Путин обсудит в том числе эскалацию конфликта Баку и Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приедет.
Среди тем, которые обсудят Путин и Эрдоган, — работа «зерновой сделки», в рамках которой вывозится зерно из украинских портов. Российский лидер говорил, что большая часть продовольствия доставляется в богатые страны, а не в нуждающиеся государства Африки. Эрдоган согласился с мнением Путина по этому вопросу.