Путин прилетел в Самарканд на саммит ШОС

Video

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».

15 сентября у российского президента запланированы встречи с зарубежными лидерами в двусторонних и многосторонних форматах, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Членами организации являются Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Китай. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.

Встреча в Самарканде станет вторым личным контактом Путина с Си Цзиньпином — первый состоялся в феврале, когда российский президент посетил Олимпийские игры в Пекине. Отмечалось, что это первая за два года зарубежная поездка китайского лидера.

С азербайджанским президентом Путин обсудит в том числе эскалацию конфликта Баку и Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приедет.

Читайте на РБК Pro Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования Pro Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Статьи Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции Pro Вы гражданин России и валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя Вы гражданин России и валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя Статьи Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Инструкции

Среди тем, которые обсудят Путин и Эрдоган, — работа «зерновой сделки», в рамках которой вывозится зерно из украинских портов. Российский лидер говорил, что большая часть продовольствия доставляется в богатые страны, а не в нуждающиеся государства Африки. Эрдоган согласился с мнением Путина по этому вопросу.