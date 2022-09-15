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Вучич поспорил с оппозицией об отношениях с Россией и напомнил про орден

Президент Сербии Александр Вучич поспорил с депутатом парламента, лидером оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадовичем об отношениях с Россией и напомнил, что российский коллега Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского, передает сербский портал «Новости».

«Вы мне читаете патриотические лекции, говорите об отношениях с Россией и КНР. Я с ними установил наилучшие отношения, а не вы. Президент Владимир Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», — заявил Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Путин наградил Вучича орденом Александра Невского в 2019 году во время визита в Белград.

Орден Александра Невского — государственная награда России. Он может вручаться зарубежным политическим деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

Знак ордена Александра Невского представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами, между которыми изображен двуглавый орел. В центре креста расположен круглый медальон с узким выпуклым рантом и изображением князя Александра Невского в центре. На оборотной стороне знака прописан девиз ордена: «За труды и отечество». Лента ордена красного цвета.

Вучич второй день подряд участвует в парламентских заседаниях, посвященных ситуации в Косово и переговорам с Приштиной. 13 сентября он отвечал на вопросы парламентариев на протяжении 10 часов.

Отношения Сербии и Косово обострились в конце июля из-за намерения Приштины перестать признавать сербские документы и автомобильные номера. Предполагалось, что въезжающие в Косово сербы будут получать временные документы с 1 августа. Такое решение Приштина приняла в ответ на действия Белграда, который перестал признавать косовские документы.

На этом фоне начала обостряться ситуация на границе — власти Косова стянули к погранпереходам спецназ, а сербы начали строить баррикады. Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, проживающих на севере республики.

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В итоге Приштина отложила реформу до 1 сентября.В конце августа глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что соглашение между Сербией и Косово достигнуто. «В рамках диалога при участии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID-карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID-карт», — говорил он.

10 сентября Вучич заявил, что представители Франции и Германии предложили Сербии «новую основу» договоренностей для урегулирования отношений с Косово». В чем конкретно заключается план, он не уточнил. По словам Вучича, дипломаты призвали Сербию определиться, с какой «стороны занавеса» между Россией и ЕС она находится — «там, где экономика исчезает, или там, где находятся они — на стороне успеха».

Теги
Сербия Владимир Путин Александр Вучич орден Александра Невского
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