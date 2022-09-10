Вучич сообщил о предложении ФРГ и Франции «новой основы» по Косово
Представители Франции и Германии предложили Сербии «новую основу» договоренностей для урегулирования отношений с Косово, заявил сербский президент Александр Вучич, передает газета Blic.
Президент пояснил, что, по утверждению Парижа и Берлина, она должна привести к скорому и окончательному разрешению всех вопросов, связанных с частично признанной республикой. Президент не уточнил, в чем заключается новый план.
Переговоры Вучича со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера Германии Йенсом Плеттнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном прошли накануне в Белграде. Европейские представители также заявили, что их поддерживают США и Турция, уточнял Вучич. Он добавлял, что переговоры были непростыми.
«Они сказали, что важно как можно быстрее найти решение проблемы, существующей между Белградом и Приштиной, и достичь договоренности, что означало бы признание всего того, что они считают реальностью», — пояснил президент.
По его словам, представители ЕС, Франции и Германии призвали Сербию определиться, с какой «стороны занавеса» между Россией и ЕС она находится — «там, где экономика исчезает, или там, где находятся они — на стороне успеха».
Отношения Сербии и Косово обострились в конце июля из-за намерения Приштины объявить недействительными сербские документы и автомобильные номера. Предполагалось, что въезжающие в Косово сербы будут получать временные документы. Мера должна была начать действовать с 1 августа и стать ответом на действия Белграда, который не признает косовские документы.
На этом фоне начала обостряться ситуация на границе — власти Косова стянули к погранпереходам спецназ, а сербы начали строить баррикады. Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, проживающих на севере республики.
В итоге Приштина отложила введение меры по непризнанию сербских документов до 1 сентября, а 27 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что соглашение между Сербией и Косово достигнуто. «В рамках диалога при участии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID-карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID-карт», — уточнял он.