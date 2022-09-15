Адвокату Сафронова добавили эпизоды по делу о возбуждении ненависти

Адвокату Дмитрию Талантову, который защищал осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова, добавили четыре эпизода по делу о возбуждении ненависти, передает Телеграм-канал команды адвокатов "Первый отдел", которая защищает журналиста.

Теперь Талантову вменяют три эпизода по п. д ч. 2 ст. 207.3 (распространение фейков по мотивам политической ненависти или вражды) и два эпизода по п. б ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды лицом с использованием служебного положения), говорится в сообщении адвокатов. Поводом для ужесточения стали посты в Facebook (принадлежит корпорации Meta, обе признаны экстремистскими и запрещены). На какую тему они были написаны, адвокаты не уточнили. Теперь Талантову грозит до 15 лет тюрьмы, уточнили юристы.

Адвоката задержали в июне по делу о фейках про армию. Талантова заподозрили в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Тогда ему вменяли только один эпизод, таким образом, их количество увеличилось на четыре. Адвокату грозили штраф до 5 млн руб., принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Следствие полагало, что в апреле этого года Талантов разместил на своей странице в одной из соцсетей под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения о деятельности российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. По месту работы и по месту жительства адвоката прошли обыски.

Мосгорсуд 5 сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, журналист вину не признал и связал свое преследование с профессиональной деятельностью. Также суд назначил Сафронову два года ограничения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Срок по ст. 275 УК превысил максимально возможный (20 лет), так как Сафронова обвинили по двум эпизодам.