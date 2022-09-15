Минкульт ответил на требование Польши вернуть картины Пушкинского музея

Польша не обращалась к России с требованием о передаче картин Пушкинского музея. Их привезли в СССР по реституции, поэтому связанные с ними вопросы решают особым образом. Накануне Варшава потребовала вернуть семь полотен

Официальных запросов от Польши насчет передачи семи картин московского Пушкинского музея не поступало, сообщили РБК в Минкультуры.

В министерстве отметили, что все полотна, которые требует вернуть Польша, относятся к особой категории ценностей, так как их привезли в Советский Союз в рамках процедуры реституции. Поэтому связанные с ними вопросы решаются в особом порядке.

«Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацисткой Германии и ее союзников в ходе Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.

Реституция — способ материального возмещения ущерба путем восстановления того положения, которое существовало до совершения государством неправомерных действий в отношении другого. Под реституцией в международном праве, как правило, понимают возвращение вывезенного воюющим государством имущества с территории противника.

Условия передачи перемещенных культурных ценностей регулирует федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации».

«На данный момент официальной претензии Польши на перемещенные культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес Минкультуры России не поступало», — сказали в пресс-службе ведомства.

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Накануне польские власти потребовали от России вернуть ей семь картин из коллекции Пушкинского музея, вывезенных красноармейцами с территории страны в годы Второй мировой войны.

Министр культуры и национального наследия и вице-премьер Польши Петр Глиньский сказал, что раньше они хранились в музеях Познани, Лодзи, Вроцлава, Вилянува и в имении Голухув. Он утверждал, что с 2000 года Варшава направила 20 запросов на возврат из России нескольких тысяч предметов, но российские власти так и не рассмотрели их.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ответ на заявление Польши назвал ее требования безнравственными и юридически не обоснованными с учетом текущего состояния двусторонних отношений. До него польские требования отвергал экс-министр культуры России Владимир Мединский. В 2020 году он заявил, что «перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации», которая теперь распоряжается ими как собственник. Он исключил любые переговоры о передаче этих объектов.