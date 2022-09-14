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Польша потребовала от России вернуть семь картин из Пушкинского музея Политика, 17:51
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Польша потребовала от России вернуть семь картин из Пушкинского музея

Польские власти заявляют, что советские солдаты вывезли полотна с территории страны в ходе Второй мировой войны и теперь Россия должна вернуть картины. Спецпредставитель президента России назвал претензии Варшавы необоснованными
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Польша потребовала, чтобы Россия вернула ей семь картин, вывезенных красноармейцами с территории страны в годы Второй мировой войны. Министр культуры и национального наследия и вице-премьер Польши Петр Глиньский уточнил, что полотна хранились в музеях Познаня, Лодзи, Вроцлава и Вилянува, а также имении Голухув. Сейчас они входят в состав коллекций Пушкинского музея в Москве.

Глиньский подчеркнул, что с 2000 года Варшава направила 20 запросов на возврат из России нескольких тысяч предметов. В их числе — коллекция монет, архивные записи из Освенцима, рукопись поэта Юлиуша Словацкого. «Пока правительство Российской Федерации не изучило ни одно из требований, — заявил министр. — За последние шесть лет мы вернули 600 утерянных в годы войны объектов из разных стран мира, но ни одного — из России».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил ТАСС, что реституционные претензии польских властей в условиях существующих сейчас польско-российских отношений и «отмены российской культуры в Европе» безнравственны и юридически не обоснованы.

В Польше сочли, что русская культура должна исчезнуть из публичного поля
Политика
Петр Глиньский

По данным польских властей, к 1956 году в Польшу из СССР вернулось более 27 тыс. предметов искусства и 20 тыс. книг и архивных записей. После распада Советского Союза Россия вернула Польше только одну картину — «Аполлон и две музы» Помпео Батони. Общие количество утерянных в годы войны культурных артефактов Варшава оценивает в 516 тыс. Музеи потеряли 50% коллекций, библиотеки — 70% по сравнению с довоенным состоянием.

В ответ на прежние требования Варшавы вернуть культурные ценности тогдашний министр культуры России Владимир Мединский в 2020 году заявил, что такого вопроса для Москвы не существует: «Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Польша Пушкинский музей
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