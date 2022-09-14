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Политика ,  

Глава СВР Нарышкин отказался поздравлять ЦРУ с 75-летием

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Служба внешней разведки России не будет поздравлять Центральное разведывательное управление США с 75-летием, так как ЦРУ в своей работе делает акцент на диверсионно-подрывных акции. Об этом написал директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье «75 свечей на торте ЦРУ» в журнале «Национальная оборона».

В своей статье Нарышкин решил подвести итоги деятельности ЦРУ, отметив, что ведомство было и является «ревностным исполнителем воли правящих кругов» США.

«Организация разведывательная, исходя из названия, но с чувствительным акцентом на проведение диверсионно-подрывных акций против суверенных государств. Юбилейных поздравлений и пожеланий не будет. Как не может быть компромисса в оценке ее роли в истории и «заслуг» перед человечес­твом», — написал глава СВР.

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18 сентября 1947 года вступил в силу закон о национальной безопасности США, подписанный 33-м президентом страны Гарри Трумэном. Эта дата считается днем основания ЦРУ. До этого функции, которые сейчас выполняет ЦРУ, были возложены на Управление стратегических служб и ряд организаций — ее преемников.

ЦРУ — основной орган внешней разведки и контрразведки США. Среди задач ЦРУ — сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан, а также проведение секретных операций по указанию президента.

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