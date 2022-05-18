Экс-сотрудник ЦРУ счел новую холодную войну России и США ошибкой

Пол Пиллар (Фото: wikimedia.org)

США фактически объявляют России новую холодную войну, когда говорят о цели ослабить ее на фоне военных действий на Украине. Об этом написал бывший офицер американской разведки на Ближнем Востоке и в Южной Азии Пол Пиллар в колонке для The National Interest.

Специалист посчитал, что реакция США на российскую военную операцию на Украине переросла в более масштабный и продолжительный конфликт. Когда администрация американского президента объявила о цели ослабить Россию, она сыграла на руку «путинской пропаганде», что страна отражает угрозы Запада, а также затруднила процесс мирного урегулирования конфликта.

«Дурной поворот» в международных делах в этом году произошел из-за президента России Владимира Путина, но в то же время США заменили цель окончания военных действий, посчитал Пиллар. Теперь политикам будет трудно найти решение украинского конфликта, которое устроило бы каждую вовлеченную сторону. По мнению эксперта, такое положение сделает новую холодную войну с Россией доминирующей чертой международных отношений в течение долгих лет.

«Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, как и предыдущая. Она не закончится победоносно одномоментно. Она может вообще не закончиться», — сказал Пиллар.

Экс-разведчик подчеркнул, что новая холодная война будет противоречить интересам США и всей системы международной безопасности. Она повлечет негативные последствия для военных бюджетов и помешает решениям других глобальных проблем. К тому же на сей раз победе США помимо России может помешать еще и Китай, указал он.

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В конце марта на фоне военных действий на Украине и западных санкций замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения с западными странами сейчас хуже, чем в период холодной войны.