Экс-сотрудник ЦРУ счел новую холодную войну России и США ошибкой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Тренер фразой «нас этим не убьешь» оценила санкции к гимнасту за букву Z Спорт, 10:39
Санкции ударили по кредитному бизнесу. Какие проблемы стоят перед банками Pro, 10:32
Какие отечественные технологии дают толчок развитию «зеленой» энергетики РБК+, 10:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:28
Число ипотечных сделок в Москве сократилось на треть Недвижимость, 10:26
В России продлят квоты на экспорт минеральных удобрений Экономика, 10:25
Как защитить онлайн-магазин от утечки персональных данных РБК и МегаФон, 10:23
Daily Mail узнал о планах главы WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков Спорт, 10:21
Основатель школы и детских садов WIDE — о новой образовательной среде РБК+, 10:19
Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО Политика, 10:18
ЛДПР выбрала нового главу фракции в Госдуме Политика, 10:17
В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов «за диверсию на ЛЭП» Политика, 10:05
Премиум-класс и первая линия: клубный город на Москве-реке РБК и Primavera, 10:00
Нурмагомедов принял вызов Фергюсона сразиться в качестве тренеров Спорт, 09:53
Политика ,  
0 

Экс-сотрудник ЦРУ счел новую холодную войну России и США ошибкой

Пол Пиллар
Пол Пиллар (Фото: wikimedia.org)

США фактически объявляют России новую холодную войну, когда говорят о цели ослабить ее на фоне военных действий на Украине. Об этом написал бывший офицер американской разведки на Ближнем Востоке и в Южной Азии Пол Пиллар в колонке для The National Interest.

Специалист посчитал, что реакция США на российскую военную операцию на Украине переросла в более масштабный и продолжительный конфликт. Когда администрация американского президента объявила о цели ослабить Россию, она сыграла на руку «путинской пропаганде», что страна отражает угрозы Запада, а также затруднила процесс мирного урегулирования конфликта.

Бербок увидела в требованиях России отпечаток холодной войны
Политика
Фото: Chris McGrath / Getty Images

«Дурной поворот» в международных делах в этом году произошел из-за президента России Владимира Путина, но в то же время США заменили цель окончания военных действий, посчитал Пиллар. Теперь политикам будет трудно найти решение украинского конфликта, которое устроило бы каждую вовлеченную сторону. По мнению эксперта, такое положение сделает новую холодную войну с Россией доминирующей чертой международных отношений в течение долгих лет.

«Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, как и предыдущая. Она не закончится победоносно одномоментно. Она может вообще не закончиться», — сказал Пиллар.

В Пентагоне исключили величину войск США в Европе, как при холодной войне
Политика
Фото: Omar Marques / Getty Images

Экс-разведчик подчеркнул, что новая холодная война будет противоречить интересам США и всей системы международной безопасности. Она повлечет негативные последствия для военных бюджетов и помешает решениям других глобальных проблем. К тому же на сей раз победе США помимо России может помешать еще и Китай, указал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы

В конце марта на фоне военных действий на Украине и западных санкций замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения с западными странами сейчас хуже, чем в период холодной войны.

Материалы к статье
Теги
холодная война США Россия ЦРУ
Материалы по теме
Бербок увидела в требованиях России отпечаток холодной войны
Политика
Медведев сравнил отношения России и Запада с периодом холодной войны
Политика
В Пентагоне исключили величину войск США в Европе, как при холодной войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter