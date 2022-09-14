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Общество ,  

Шестилетнюю девочку нашли в квартире с трупами родителей в Раменском

В одной из квартир подмосковного Раменского нашли шестилетнюю девочку и трупы ее родителей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Сотрудники полиции нашли тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Вместе с ними в квартире находилась их шестилетняя дочь, которую врачи доставили в больницу с обезвоживанием.

Следственный комитет сообщил, что семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведомство организовало доследственную проверку.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сказал, что причиной смерти родителей ребенка могло стать отравление наркотиками.

В Балашихе обнаружили тела мужчины и 8-месячного ребенка под окнами дома
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19 августа полицейские нашли под окнами многоэтажного дома по улице Центральной в Балашихе тела мужчины 1990 года рождения и его 8-месячной дочери.

СК отмечал, что повреждения были характерны для падения с большой высоты. Ведомство завело уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего ребенка). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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