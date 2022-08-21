В Балашихе обнаружили тела мужчины и 8-месячного ребенка под окнами дома

В подмосковной Балашихе под окнами многоэтажного дома обнаружили тела мужчины и 8-месячного ребенка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, сообщает управление Следственного комитета России по Московской области.

По факту этого происшествия возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего ребенка). По этой статье может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские, посмертная психолого-психиатрическая экспертизы», — добавили в СК.

Подмосковная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием и поставила на контроль расследование дела. По данным ведомства, тела мужчины 1990 года рождения и его дочери 2021 года рождения нашли 19 августа под окнами жилого дома, который находится на улице Центральной. В ходе проверки прокуроры оценят в том числе «полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия».