Член главного совета ВГА Запорожья заявил о концентрации ВСУ на линии соприкосновения

Запорожская ВГА заявила о концентрации ВСУ на линии соприкосновения

Фото: Константин Либеров / AP

Линия обороны подконтрольной российским военным части Запорожской области была усилена, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы», — сказал он, комментируя увеличение группировки украинских войск на линии фронта.

Российские военнослужащие заняли южную и центральную части Запорожской области в начале военных действий. ВСУ не раз пытались нанести удары по объектам пророссийских сил и вернуть территории. Однако Минобороны и ВГА называли эти попытки неудачными.

13 сентября Рогов сообщил, что на линии разграничения в Запорожской области длиной в 140 км находится множество техники и личного состава ВСУ, что может говорить о скорой попытке наступления.

Он счел, что идет колоссальное накопление сил, которого не было с начала военной операции России, российские военные замечают передвижения тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, в том числе американских HIMАRS, и беспилотники.

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