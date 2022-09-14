Запорожская ВГА заявила о концентрации ВСУ на линии соприкосновения
Линия обороны подконтрольной российским военным части Запорожской области была усилена, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов, передает «РИА Новости».
«Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы», — сказал он, комментируя увеличение группировки украинских войск на линии фронта.
Российские военнослужащие заняли южную и центральную части Запорожской области в начале военных действий. ВСУ не раз пытались нанести удары по объектам пророссийских сил и вернуть территории. Однако Минобороны и ВГА называли эти попытки неудачными.
13 сентября Рогов сообщил, что на линии разграничения в Запорожской области длиной в 140 км находится множество техники и личного состава ВСУ, что может говорить о скорой попытке наступления.
Он счел, что идет колоссальное накопление сил, которого не было с начала военной операции России, российские военные замечают передвижения тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, в том числе американских HIMАRS, и беспилотники.