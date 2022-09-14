При взрыве нефтяного резервуара в Ливии пострадали 13 человек

В городе Сабха на юге Ливии взорвался нефтяной резервуар, сообщает Al-Hadath.

Reuters со ссылкой на представителя местной больницы пишет, что пострадали 13 человек.

1 августа на юге Ливии на дороге между Сабхой и Аубари взорвался бензовоз. В результате этого инцидента погибли по меньшей мере семь человек и пострадали более пятидесяти.

В Ливии на фоне политического кризиса, который привел к двоевластию в стране, падает добыча нефти — в начале марта она составила менее 1 млн барр. в сутки, писал Bloomberg. Это происходит в связи с нестабильной работой на крупнейшем в стране месторождении Шарара (суточная добыча — 290 тыс. барр. нефти), которое в начале марта было вынуждено приостановить работу из-за беспорядков. Нефть с этого месторождения экспортируется в западные страны, которые просили Ливию увеличить добычу на фоне роста цен из-за событий на Украине. В середине апреля в двух ливийских портах остановили отгрузку нефти.

Политическая нестабильность в Ливии продолжается с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, впоследствии там начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, который перерос в гражданскую войну. В ней участвуют ливийская национальная армия и временное правительство, признанное международным сообществом. В ходе войны в Ливии сформировались два политических центра: в столице Триполи и в городе Тобрук на востоке страны.

В конце августа в столице Ливии Триполи ситуация обострилась— в ночь на 27 августа в городе раздавались взрывы и звуки стрельбы. Позже бои перешли на территорию города Джанзур, который находится к западу от столицы. В столкновениях погибли 23 человека и 140 пострадали.

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В боях участвуют две противоборствующие вооруженные группировки. В первую входят сторонники действующего главы правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу, который не собирается отказываться от власти до выборов. Члены второй группировки поддерживают премьер-министра Фатхи Башагу, которого назначил парламент.