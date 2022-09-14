Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 13 сен, 16:34
В Италии сочли «серьезным облегчением» снижение цены на газ до 65% Экономика, 03:27
В МИД Венгрии допустили пересмотр санкционной политики ЕС из-за холодов Политика, 02:50
При взрыве нефтяного резервуара в Ливии пострадали 13 человек Общество, 02:30
ЕС снял введенные в 2014 году санкции с Януковича и его сына Политика, 01:29
В Белом доме заявили о возможности России использовать армию «где-то еще» Политика, 00:45
Умер прокурор по делу «Уайтуотер» и Клинтон — Левински Кеннет Старр Общество, 00:41
Какие риски для британской короны несет правление Карла III Политика, 00:30
Страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию на фоне санкций Экономика, 00:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эксперты объяснили требование к госорганам переехать на домены .RU и .РФ Технологии и медиа, 00:00
«Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» в концовке матча Спорт, 13 сен, 23:59
В Крыму опровергли данные о мобилизации и запрете выезда военнообязанным Политика, 13 сен, 23:56
«Бавария» в пятый раз подряд обыграла «Барселону» Спорт, 13 сен, 23:51
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 13 сен, 23:49
ОДКБ направит миссию в Армению Политика, 13 сен, 23:29
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

При взрыве нефтяного резервуара в Ливии пострадали 13 человек

В городе Сабха на юге Ливии взорвался нефтяной резервуар, сообщает Al-Hadath.

Reuters со ссылкой на представителя местной больницы пишет, что пострадали 13 человек.

1 августа на юге Ливии на дороге между Сабхой и Аубари взорвался бензовоз. В результате этого инцидента погибли по меньшей мере семь человек и пострадали более пятидесяти.

В Ливии два порта остановили отгрузку нефти
Бизнес
Нефтяной терминал Зуветина в Ливии

В Ливии на фоне политического кризиса, который привел к двоевластию в стране, падает добыча нефти — в начале марта она составила менее 1 млн барр. в сутки, писал Bloomberg. Это происходит в связи с нестабильной работой на крупнейшем в стране месторождении Шарара (суточная добыча — 290 тыс. барр. нефти), которое в начале марта было вынуждено приостановить работу из-за беспорядков. Нефть с этого месторождения экспортируется в западные страны, которые просили Ливию увеличить добычу на фоне роста цен из-за событий на Украине. В середине апреля в двух ливийских портах остановили отгрузку нефти.

Политическая нестабильность в Ливии продолжается с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, впоследствии там начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, который перерос в гражданскую войну. В ней участвуют ливийская национальная армия и временное правительство, признанное международным сообществом. В ходе войны в Ливии сформировались два политических центра: в столице Триполи и в городе Тобрук на востоке страны.

В конце августа в столице Ливии Триполи ситуация обострилась— в ночь на 27 августа в городе раздавались взрывы и звуки стрельбы. Позже бои перешли на территорию города Джанзур, который находится к западу от столицы. В столкновениях погибли 23 человека и 140 пострадали.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Вы гражданин России и валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Вы хотите резко сменить работу: инструкция, как это сделать без проблем
Инструкции
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи

В боях участвуют две противоборствующие вооруженные группировки. В первую входят сторонники действующего главы правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу, который не собирается отказываться от власти до выборов. Члены второй группировки поддерживают премьер-министра Фатхи Башагу, которого назначил парламент.

Теги
Ливия взрыв
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Число погибших при столкновениях в Ливии выросло до 23
Политика
Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой
Политика
Близ села на севере Крыма взорвались боеприпасы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter