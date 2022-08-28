Число погибших при столкновениях в Ливии выросло до 23

Как минимум 23 человека погибли и 140 пострадали в результате столкновений вооруженных группировок в столице Ливии Триполи, передает государственное информационное агентство LANA со ссылкой на Минздрав.

Согласно последним данным, 83 пострадавших уже отпустили после оказания первой помощи.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 87 пострадавших. Сколько среди них боевиков и мирных жителей неизвестно.

Столкновения в Триполи начались в ночь на 27 августа, в городе раздавались взрывы и звуки стрельбы. Позже бои перешли на территорию города Джанзур, который находится к западу от столицы.

В столкновениях участвуют две противоборствующие вооруженные группировки. В первую входят сторонники действующего главы правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу, который не собирается отказываться от власти до выборов. Члены второй группировки поддерживают премьер-министра Фатхи Башагу, которого назначил парламент.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, впоследствии там начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, который перерос в гражданскую войну. В ней участвуют ливийская национальная армия и временное правительство, признанное международным сообществом. В ходе войны в Ливии сформировались два политических центра: в столице Триполи и в городе Тобрук на востоке страны.

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В 2020 году стороны договорились о прекращении огня и в феврале 2021 года было создано ПНЕ во главе с Абдул-Хамидом Дбейба. Однако накануне президентских и парламентских выборов, которые пройдут в конце текущего года, в стране вновь установилось двоевластие: парламент в Тобруке привел к присяге правительство Фатхи Башаги, решив, что мандат ПНЕ истек в конце декабря. Дбейба в ответ отказался уходить с поста до избрания преемника.