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Ефимов обнародовал план комплексного развития промзоны «Северянин»

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

К северу от строящегося ТПУ «Ростокино» на северо-востоке Москвы появится общественно-деловое пространство почти с 300 тыс. кв. м недвижимости: столичная мэрия обнародовала проект решения о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Северянин». Вложения в его реорганизацию составят почти 36 млрд руб., но экономический эффект для столичного бюджета составит 2 млрд руб. поступлений ежегодно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас этот участок используется неэффективно: там находятся гаражи и склады, в том числе под открытое хранение песка и щебня. Редевелопмент участка смогут провести либо собственники, либо городские власти, либо инвестор, который может быть привлечен по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней на данный момент зданий. Ранее в августе Ефимов анонсировал реорганизацию по той же схеме двух неэффективно используемых участков — на проспекте Маршала Жукова и в Текстильщиках.

Ефимов анонсировал реорганизацию еще двух участков в Москве
Экономика
Фото:пресс-служба КЭПиИЗО

«Участок промзоны площадью более 15 га, подлежащий реорганизации по проекту комплексного развития территорий, находится с восточной стороны железнодорожных путей Ярославского направления Московской железной дороги, между улицами Енисейская и Летчика Бабушкина», — уточнил Ефимов. Потенциальный эффект проекта на столичный рынок труда он оценил в 5 тыс. новых рабочих мест.

Всего на выделенной под редевелопмент территории планируется возведение 296 тыс. кв. м недвижимости. «Весь участок займет общественно-деловая застройка. На территории бывшей промзоны планируют построить научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры, банки, рестораны, кафе и многоуровневый паркинг на 250 машино-мест», — добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Проект комплексного развития территорий (КРТ) призван оживить и вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли столицы. Он позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб.

Первый договор о КРТ заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону «Октябрьское Поле».

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