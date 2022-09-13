На юге Москвы произошел пожар в многоэтажном доме

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 16:34
«РИА Новости» сообщило о ликвидации базы наемников под Харьковом Политика, 18:40
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 18:38
Боевые столкновения Армении и Азербайджана вышли за пределы Карабаха Политика, 18:34
«Форк Ethereum получит поддержку». Что будет с ценой новой криптовалюты Крипто, 18:34
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 18:30
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 18:25
MACD: что это за индикатор и как им пользоваться Инвестиции, 18:21
Медведев заявил, что из-за позиции Киева всем будет «очень-очень плохо» Политика, 18:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Названы предметы, которые необходимо включить в школьную программу Life, 18:16
«Авангард» проиграл пятый матч подряд с начала сезона КХЛ Спорт, 18:11
Звезда НБА рассказал о запрете властей США говорить о деле Грайнер Спорт, 18:03
Евро упал ниже ₽60 вслед за долларом Инвестиции, 18:02
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 18:02
Жан-Люк Годар сделал эвтаназию Общество, 17:45
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

На юге Москвы произошел пожар в многоэтажном доме

Video

В Москве произошел пожар на улице Красного Маяка. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

«В 16:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красного Маяка, д. 2. <...> По указанному адресу происходило загорание в одной из квартир на 7-м этаже на общей площади около 30 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 16:58 пожар был локализован, в 17:01 — ликвидирован. Один человек спасен и передан медикам для оказания помощи.

Ранее, 12 сентября, в подмосковном Волоколамске загорелся склад с пластиковой крошкой. Площадь возгорания составила 2500 кв. м. По данным регионального ГУ МЧС, горело складское помещение и продукция на открытой площадке. В результате случившегося никто не пострадал.

 

Теги
новости пожары Москва МЧС
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Как выглядел пожар в Подмосковье на складе с пластиковой крошкой. Видео
Общество
В Курске в торговом центре «Бумеранг» произошел пожар
Общество
В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter