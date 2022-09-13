На юге Москвы произошел пожар в многоэтажном доме

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В Москве произошел пожар на улице Красного Маяка. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

«В 16:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красного Маяка, д. 2. <...> По указанному адресу происходило загорание в одной из квартир на 7-м этаже на общей площади около 30 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 16:58 пожар был локализован, в 17:01 — ликвидирован. Один человек спасен и передан медикам для оказания помощи.

Ранее, 12 сентября, в подмосковном Волоколамске загорелся склад с пластиковой крошкой. Площадь возгорания составила 2500 кв. м. По данным регионального ГУ МЧС, горело складское помещение и продукция на открытой площадке. В результате случившегося никто не пострадал.



