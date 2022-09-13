Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Reuters узнал, что Россию не позвали на похороны Елизаветы II Политика, 14:01
В чем разница между стыдом и виной — разбираемся с психологом Pro, 13:58 
Кремль напомнил Стрелкову о «весьма тонкой грани» плюрализма Политика, 13:57
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 13:49
Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении Общество, 13:44
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 13:40
В клубе НБА «Миннесота» осудили гомофобные высказывания лидера команды Спорт, 13:34
Лавров получил американскую визу для поездки на Генассамблею ООН Политика, 13:26
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:26
Ответчик в деле об инсайдерской торговле с данными Coinbase признал вину Крипто, 13:24
Стала известна дата боксерского поединка Джошуа — Фьюри Спорт, 13:23
Как выглядит первая в Киргизии база беспилотников Bayraktar. Видео Политика, 13:18
Кремль заявил, что о мобилизации речь «в настоящий момент» не идет Политика, 13:15
Путин назначил заместителя Лаврова новым послом в Китае Политика, 13:09
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Марк Дэвид Чепмен
Марк Дэвид Чепмен (Фото: New York State Department of Corrections / AP )

Специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении Марку Дэвиду Чепмену — убийце Джона Леннона, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк.

По данным ведомства, 67-летний Чепмен предстал перед комиссией в конце августа. Он просил об условно-досрочном освобождении уже в 12-й раз. В следующий раз такое ходатайство он сможет подать в феврале 2024 года.

Убийца Джона Леннона извинился через 40 лет после смерти музыканта
Общество
Марк Чепмен

Чепмен застрелил Леннона в ночь на 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его возлюбленная Йоко Оно возвращались домой. Преступник назвал причиной убийства недовольство образом жизни Леннона, а также свое желание прославиться. Врачи диагностировали у него психические отклонения, но суд признал мужчину вменяемым и приговорил к пожизненному заключению. Чепмен отбывает срок в исправительном учреждении Грин-Хейвен в Нью-Йорке.

В сентябре 2020 года Чэпмен извинился перед Йоко Оно за убийство Леннона. Он назвал свой поступок «подлым и довольно жутким» и объяснил, что убил музыканта из-за зависти.

Теги
Джон Леннон условно-досрочное The Beatles Марк Дэвид Чепмен
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении
Общество
Убийца Джона Леннона извинился через 40 лет после смерти музыканта
Общество
В Берлине задержали подозреваемого по делу о краже личных вещей Леннона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter