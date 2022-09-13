Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Марк Дэвид Чепмен (Фото: New York State Department of Corrections / AP )

Специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении Марку Дэвиду Чепмену — убийце Джона Леннона, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк.

По данным ведомства, 67-летний Чепмен предстал перед комиссией в конце августа. Он просил об условно-досрочном освобождении уже в 12-й раз. В следующий раз такое ходатайство он сможет подать в феврале 2024 года.

Чепмен застрелил Леннона в ночь на 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его возлюбленная Йоко Оно возвращались домой. Преступник назвал причиной убийства недовольство образом жизни Леннона, а также свое желание прославиться. Врачи диагностировали у него психические отклонения, но суд признал мужчину вменяемым и приговорил к пожизненному заключению. Чепмен отбывает срок в исправительном учреждении Грин-Хейвен в Нью-Йорке.

В сентябре 2020 года Чэпмен извинился перед Йоко Оно за убийство Леннона. Он назвал свой поступок «подлым и довольно жутким» и объяснил, что убил музыканта из-за зависти.

