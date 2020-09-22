Убийца Джона Леннона извинился через 40 лет после смерти музыканта

Марк Чепмен (Фото: Reuters)

Марк Чэпмен, убивший участника группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно через 40 лет после смерти артиста. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на протокол комиссии по условно-досрочному освобождению в исправительном учреждении Wende в Нью-Йорке.

Во время судебного заседания осужденный обратился к 87-летней Оно с признанием того, что его поступок был «подлым и довольно жутким». Он заявил, что эгоистично убил Леннона «ради славы». По словам Чэпмена, он испытывал зависть к финансовому благополучию и популярности музыканта.

Чэпмен отметил, что преступление против невиновного человека является худшим из возможных. Осужденный добавил, что заслуживает смертной казни за этот поступок, который не может иметь оправдания.

В прошлом месяце Чэпмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении. В 2018 году отказ в досрочном освобождении мужчины суд объяснил тем, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».