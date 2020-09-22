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Общество ,  
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Убийца Джона Леннона извинился через 40 лет после смерти музыканта

Марк Чепмен
Марк Чепмен (Фото: Reuters)

Марк Чэпмен, убивший участника группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно через 40 лет после смерти артиста. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на протокол комиссии по условно-досрочному освобождению в исправительном учреждении Wende в Нью-Йорке.

Во время судебного заседания осужденный обратился к 87-летней Оно с признанием того, что его поступок был «подлым и довольно жутким». Он заявил, что эгоистично убил Леннона «ради славы». По словам Чэпмена, он испытывал зависть к финансовому благополучию и популярности музыканта.

Чэпмен отметил, что преступление против невиновного человека является худшим из возможных. Осужденный добавил, что заслуживает смертной казни за этот поступок, который не может иметь оправдания.

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В прошлом месяце Чэпмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении. В 2018 году отказ в досрочном освобождении мужчины суд объяснил тем, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».

Чэмпен убил Леннона 8 декабря 1980 года. Мужчина пять раз выстрелил в музыканта возле его дома на Манхэттене, когда тот возвращался со своей супругой домой. 40-летний Леннон скончался по дороге в госпиталь. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. По словам Чэпмена, этим он хотел привлечь внимание к себе и этой книге. Психиатры заключили, что он находился во вменяемом состоянии, но иногда имел приступы параноидальной шизофрении. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

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