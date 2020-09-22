Убийца Джона Леннона извинился через 40 лет после смерти музыканта
Марк Чэпмен, убивший участника группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно через 40 лет после смерти артиста. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на протокол комиссии по условно-досрочному освобождению в исправительном учреждении Wende в Нью-Йорке.
Во время судебного заседания осужденный обратился к 87-летней Оно с признанием того, что его поступок был «подлым и довольно жутким». Он заявил, что эгоистично убил Леннона «ради славы». По словам Чэпмена, он испытывал зависть к финансовому благополучию и популярности музыканта.
Чэпмен отметил, что преступление против невиновного человека является худшим из возможных. Осужденный добавил, что заслуживает смертной казни за этот поступок, который не может иметь оправдания.
В прошлом месяце Чэпмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении. В 2018 году отказ в досрочном освобождении мужчины суд объяснил тем, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».