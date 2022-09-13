На севере Москвы в подъезде убили женщину

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В подъезде жилого дома на улице Дубнинской в Москве была убита женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Во время распития спиртного сожитель женщины нанес ей несколько ударов ножом в область грудной клетки. От ранений женщина 1985 года рождения скончалась.

Сам подозреваемый также с ножевыми ранениями доставлен в больницу. «После разрешения врачей следователи приступят к его допросу. В ходе осмотра обнаружено и изъято орудие преступления», — заявила Иванова.

В начале сентября мужчина напал с ножом на школьницу в поселке под Екатеринбургом. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии с ранениями головы и шеи. По данным местных СМИ, нападение было совершено, когда школьница возвращалась с учебы.