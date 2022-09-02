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Мужчина напал с ножом на школьницу в поселке под Екатеринбургом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В поселке Исток к юго-востоку от Екатеринбурга неизвестный мужчина напал на 16-летнюю школьницу с ножом и нанес ей удары в области шеи и головы. Об этом сообщили порталы E1 и Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника E1, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в окрестностях улиц Специалистов и Земледелия. Мужчина выпрыгнул из кустов, напал на десятиклассницу и нанес ей несколько ударов по лицу. По данным источника Ura.ru в экстренных службах, на школьницу 2005 года рождения напали в районе улицы Механизаторов, когда она возвращалась с учебы домой. Улицы Специалистов и Механизаторов идут параллельно, они находятся примерно в 800 м друг от друга.

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Фото:gsuskmosobl / Telegram

Собеседник Ura.ru также добавил, что школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации с ранениями головы и шеи.

Напавшего на девушку мужчину поймали местные жители, пишет E1 со ссылкой на очевидцев. По словам одного из них, мужчина был «не в себе», однако сейчас он больше не представляет угрозы. Неподалеку от места, где произошло нападение, правоохранители нашли нож, уточняет портал.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области отказались от комментариев. РБК обратился за комментариями в пресс-службы региональной прокуратуры и регионального ГУ МВД.

В декабре прошлого года 12-летний мальчик по приказу отца три раза ударил ножом заведующего инфекционным отделением одной из местных больниц. Мужчина потребовал, чтобы сын напал на врача из-за конфликта на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов. В результате на него завели дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). За совершение этого преступления грозит до десяти лет лишения свободы.

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