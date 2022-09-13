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Военная операция на Украине ,  

Aydınlık узнала о просьбе Анкары к Киеву объяснить призывы к санкциям

Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкие власти попросили Украину объяснить призывы к санкциям против турецких бизнесменов и банков, которые размещены на аффилированном с МИДом сайте. Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой на дипломатические источники.

«Послу Украины в Анкаре был адресован вопрос. Мы четко сообщили, какой будет наша реакция и чего конкретно мы ожидаем в этом контексте, были запрошены разъяснения», — сказал собеседник издания.

Разъяснить ситуацию попросило и турецкое посольство в Киеве. Дипмиссия взяла вопрос на контроль и отметила, что призывы к ограничениям против турецких лиц и организаций противоречат стратегическому партнерству и солидарности Турции с Украиной.

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11 сентября Aydinlik обнаружила сайт, аффилированный с украинским МИДом. На странице разместили призывы ввести санкции против турецкого правления российского подразделения Credit Europe Bank, а также Ziraat Bank, JSC İş Bankası, Denizbank, FIBA Holding, пивоваренной группы Anadolu Efes и ассоциации промышленности и бизнеса TÜSİAD.

Авторы списка требовали ввести санкции против бизнесменов и руководителей банков, если они публично не осудят политику Кремля, продолжат вести деятельность и платить налоги в России и не передадут значительную часть личного состояния Фонду реконструкции Украины.

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