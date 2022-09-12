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Общество ,  

В Москве завели дело против мужчины, грозившего сбросить дочь с балкона

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По факту покушения на убийство малолетнего ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на странице столичного главка СК в Telegram.

По данным ведомства, 12 сентября мужчина перевесил девочку через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить ее вниз. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 20 лет.

Мужчину задержали прибывшие на место полицейские. Один из них залез на балкон к мужчине через соседнюю квартиру, а второй взломал входную дверь вместе с сотрудниками МЧС «и принял на руки девочку в возрасте одного года и четырех месяцев». В результате происшествия она не пострадала.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого, получили награды от главы МВД Владимира Колокольцева.

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В начале мая пьяный мужчина выстрелил по калитке детского сада в Ярославле, его оперативно задержали, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. В региональном управлении МВД уточнили, что неизвестного задержали на улице Фурманова в Ленинском районе. По данным МВД, никто не пострадал, при задержании у мужчины изъяли нож и обрез.

Теги
Москва покушение на убийство ребенок СК
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