В Москве завели дело против мужчины, грозившего сбросить дочь с балкона

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По факту покушения на убийство малолетнего ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на странице столичного главка СК в Telegram.

По данным ведомства, 12 сентября мужчина перевесил девочку через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить ее вниз. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 20 лет.

Мужчину задержали прибывшие на место полицейские. Один из них залез на балкон к мужчине через соседнюю квартиру, а второй взломал входную дверь вместе с сотрудниками МЧС «и принял на руки девочку в возрасте одного года и четырех месяцев». В результате происшествия она не пострадала.

Сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого, получили награды от главы МВД Владимира Колокольцева.

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