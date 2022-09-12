Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» проиграл на выборах в гордуму Асбеста

Вадим Самойлов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов по итогам выборов не набрал нужное количество голосов для избрания депутатом городской думы Асбеста Свердловской области, следует из данных регионального избиркома.

11 сентября жители Свердловской области выбирали главу региона и депутатов местных законодательных органов. Самойлов участвовал в выборах в депутаты гордумы в родном городе Асбест в качестве самовыдвиженца по пятнадцатому одномандатному округу.

По данным избиркома, он набрал наименьшее число голосов — 208. За его соперников — действующего депутата от КПРФ Евгения Шабанова и самовыдвиженку Елену Мурину — проголосовали 366 и 230 человек соответственно.

Вадим Самойлов рассказывал, что участвует в выборах как самовыдвиженец, потому что не поддерживает программы партий. При этом он поддерживает позицию государства. Музыкант выступал на концертах, посвященных воссоединению с Крымом, а также выпустил песню про боевые действия на Украине. В тексте жителей Донбасса он называет «мирной ордой», которая познала горя от врага. Также там есть такие строки: «Тому, кто на нас ходил, конец навсегда один — на Берлин!»

Российские войска Вадим Самойлов поддерживает давно: к примеру, в 2016 году он выступал перед военными, задействованными в операции в Сирии. Концерт он дал на авиабазе Хмеймим.

В октябре 2021 года музыкант выступал в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Со сцены он заявил, что центр занимается «антигосударственной пропагандой», а также обматерил людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Выборы разных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Россияне выбирали губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов.

По предварительным данным, на губернаторских выборах, которые проходили в 15 регионах, в большинстве субъектов победили кандидаты от партии «Единая Россия». В Свердловской области после подсчетов 100% голосов действующий глава региона Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов. У коммуниста Александра Ивачева — 12,90%.