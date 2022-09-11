Медведев заявил о достойном выступлении «Единой России» на выборах

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

«Единая Россия» достойно показала себя на выборах в единый день голосования, заявил лидер партии, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

«Результаты самые-самые предварительные, которые мы получили, свидетельствуют о весьма достойном выступлении «Единой России» во всех регионах», — сказал он.

Это, по его словам, касается и кандидатов в губернаторы, которых выдвинула или поддержала партия.

11 сентября в России завершился Единый день голосования. Выборы на разных уровнях проходили с 9 сентября в 82 регионах России. Граждане выбирали губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов. По первым предварительным данным подсчетов, в большинстве регионов на губернаторских выборах лидируют кандидаты от «Единой России».

Явка при голосовании через электронную систему в регионах, где она была доступна, составила более 83%, дистанционно голоса отдали около 92 тыс. россиян, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Дистанционно проголосовал, в том числе, глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев сообщал, что в ходе голосования не было выявлено нарушений, которые бы требовали вмешательства Центризбиркома или МВД. В министерстве внутренних дел рассказали, что в связи с выборами было возбуждено восемь уголовных дел и выявлено более 150 административных правонарушений.