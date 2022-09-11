На Камчатке и Сахалине начали подсчет результатов голосования

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Дальневосточные регионы — Камчатский край и Сахалинская область — приступили к подсчету голосов, отданных в рамках трехдневного голосования. Избирательные участки там закрылись в 11:00 мск и 12:00 мск соответственно.

Глава ЦИК Элла Памфилова лично дала старт первому подсчету голосов на Камчатке, передает «РИА Новости». Она связалась с краевой избирательной комиссией, отметив при этом, что подсчет будет отображаться в реальном времени.

За два часа до закрытия избирательных участков средняя явка избирателей в регионе составила 14,04%, сообщил камчатский избирком.

В Сахалинской области участки закрылись на час позже. По словам главы областного избиркома Виктории Черкасовой, к 18:00 по местному времени проголосовали 28,3% избирателей. На избирательные участки пришли 105,9 тыс. человек, досрочно проголосовали 3 тыс.

«Жесткий контроль процедуры голосования все три дня обеспечивали сотрудники полиция и представители Общественной палаты региона, — рассказала Черкасова. — За это время в избирком и на горячую линию не поступило ни одной жалобы на какие-либо существенные нарушения, которые могли бы повлиять на результат голосования в области».

Всего выборы различных уровней проходят в 82 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что за два дня поступило 10 жалоб на возможные нарушения при голосовании, еще 72 региона о несоответствиях избирательного процесса не сообщали.