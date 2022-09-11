В Кабуле упал американский боевой вертолет Black Hawk

Боевой вертолет UH-60 Black Hawk («Черный Ястреб») запрещенного в России террористического движения «Талибан» разбился в столице Афганистана Кабуле, в результате погибли три человека — двое пилотов и один член экипажа, сообщает министерство обороны страны в Twitter.

Вертолет разбился во время учений на территории кампуса Национального университета обороны из-за технических неполадок, отмечается в заявлении.

Кроме того, при крушении были ранены пять человек.

Black Hawk — это многоцелевой вертолет американских вооруженных сил, предназначенный для быстрой перевозки военных и вооружений. Базовую модель вертолета можно переоборудовать для медицинских целей или для выполнения боевых задач. На его борту могут одновременно находиться более 12 человек. Вертолет может быть оснащен противотанковыми ракетами Hellfire и другим вооружением. Американские войска использовали Black Hawk в период присутствия в Афганистане, а затем поставляли их афганской армии. Как утверждает Reuters, талибы захватили некоторые из них после прихода к власти в августе 2021 года.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода из страны американских войск. Они находились там почти 20 лет, с тех пор, как Вашингтон начал операцию против «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) после терактов 11 сентября. Перед тем, как окончательно покинуть Афганистан, американские войска уничтожали оружие, чтобы оно не попало в руки талибов.