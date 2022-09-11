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Береговая охрана Греции открыла огонь по судну у острова Лесбос

Экипаж патрульного катера береговой охраны Греции открыл огонь по судну под флагом Коморских островов недалеко от острова Лесбос. Об этом говорится в сообщении береговой охраны.

Катер береговой охраны принадлежал администрации порта Митилини (крупнейший город острова Лесбос на востоке Греции). Инцидент произошел, когда судно патрулировало акваторию Эгейского моря к северо-западу от Лесбоса. Экипаж катера заметил судно типа ро-ро ANATOLIAN, которое «подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод» в сторону северной части острова.

Ро-ро судами считаются суда, предназначенные для перевозки колесной техники, такой как автомобили, грузовики, полуприцепы грузовых автомобилей, прицепов и вагонов, то есть транспорта, который способен покинуть судно своим ходом.

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Фото:Walid Berrazeg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как утверждают в ведомстве, экипаж патрульного катера потребовал от капитана другого судна остановить его для проверки. Однако корабль не подчинился и начал двигаться в сторону турецкого побережья (расстояние между ним и Митилини составляет примерно 25 км).

Тогда греческий катер начал преследовать предполагаемых нарушителей, а после открыл по судну огонь «в безопасном районе». Однако оно не остановилось, и, войдя в территориальные воды Турции, продолжило двигаться к побережью этой страны, говорится в отчете береговой охраны.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Командование береговой охраны Турции отмечает, что инцидент произошел в 11 морских милях (20 км) к юго-западу от берегов острова Бозджаада турецкого ила (провинции) Чанаккале. К месту отправили два катера береговой охраны Турции. По информации турецкого ведомства, на борту судна находились шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали, пять граждан Азербайджана и трое граждан Турции. Никто из них не пострадал.

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