Полиция Парижа задержала более 100 человек на акциях «желтых жилетов»

В Париже во время акций протеста правоохранители задержали 103 человека, среди них — сторонники движения «желтые жилеты» и участники митингов в поддержку Украины, передает пресс-служба полиции в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«В ходе вмешательства сотрудников полиции было произведено 103 задержания (93 — за участие в шествии группы с целью вандализма и насилия, три — за умышленную порчу имущества, три — за неподчинение требованиям полиции, четыре — за насилие в отношении стражей порядка), а также выписано 54 штрафа в течение дня», — сказано в заявлении.

По данным полиции, задержания проводили с 7:00 по местному времени (8:00 мск) в разных районах Парижа: у станции метро Порт-Сен-Клу, на площади Колумбии и Трокадеро, и в районе площади Республики. Во всех районах задерживали в основном сторонников «желтых жилетов». В последнем — у площади Республики — группа агрессивно настроенных демонстрантов присоединилась к митингу в поддержку Украины. Затем демонстранты самостоятельно организовали шествие, подожгли урну, перевернули бак со стеклотарой и строительную бытовку. Как уточняет Le Parisien, демонстранты двигались от бульвара Мажента к набережной Вальми.

По данным газеты, протестующие были недовольны высокой инфляцией. С начала года она достигла рекордных значений за 40 лет во многих западных странах. Кризис, возникший в период пандемии коронавируса, усугубился на фоне конфликта на Украине, когда экономики большинства государств еще не оправились от предшствующих потрясений. Так, уровень инфляции во Франции к июню достиг 5,8%. Выше этих значений она поднималась только в июле 1985 года — до 6,1%.