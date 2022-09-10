В РАН сообщили о частичном разрушении американского спутника на орбите
Американский спутник Galaxy 11 1999 года запуска частично разрушился на геостационарной орбите, сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.
Причину операторы не сообщили. В РАН предположили, что разрушение было вызвано «старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей». Ученые предупредили, что фрагменты аппарата представляют потенциальную опасность для действующих спутников на орбите.
Galaxy 11 — геостационарный спутник связи, его оператор — компания Intelsat. Она пока не сообщала о разрушении аппарата.
Спутник был запущен с космодрома Куру в декабре 1999 года и использовался для предоставления услуг связи на территории Северной Америки и Бразилии. У Galaxy 11 был дефект: его концентраторы солнечной энергии запотевали из-за испарений с поверхности самого спутника. Это уменьшает мощность панелей солнечных батарей и сокращает срок службы спутника.