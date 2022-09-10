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В РАН сообщили о частичном разрушении американского спутника на орбите

Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Американский спутник Galaxy 11 1999 года запуска частично разрушился на геостационарной орбите, сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

Причину операторы не сообщили. В РАН предположили, что разрушение было вызвано «старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей». Ученые предупредили, что фрагменты аппарата представляют потенциальную опасность для действующих спутников на орбите.

Galaxy 11 — геостационарный спутник связи, его оператор — компания Intelsat. Она пока не сообщала о разрушении аппарата.

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Фото:Aly Song / Reuters

Спутник был запущен с космодрома Куру в декабре 1999 года и использовался для предоставления услуг связи на территории Северной Америки и Бразилии. У Galaxy 11 был дефект: его концентраторы солнечной энергии запотевали из-за испарений с поверхности самого спутника. Это уменьшает мощность панелей солнечных батарей и сокращает срок службы спутника.

Теги
спутник РАН космос
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