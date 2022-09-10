TJournal объявил о завершении работы
Издание TJournal закрылось, следует из сообщения на сайте.
«TJournal закрыт. Он просуществовал 11 лет. Это был проект про технологии и интернет-культуру. 14 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал его по требованию Генпрокуратуры из-за публикации «фейков об операции России на Украине», — указала редакция.
Журналисты оставили ссылки на архив редакционных статей и Telegram-канал, где они выложили несколько видео с мемами, посвященными закрытию.
Главный редактор TJournal Сергей Звезда написал в Twitter, что Telegram-канал принадлежит издательскому дому «Комитет», поэтому «там точно должна сохраниться жизнь».
TJournal заработал 20 июня 2011 года. Его название расшифровывалось как Twitter Journal, а сайт агрегировал сообщения из соцсети. Первым главным редактором стал Никита Лихачев, в команду вошли на тот момент руководитель пресс-службы «ВКонтакте» Владислав Цыплухин, разработчик Илья Чекальский и дизайнер Александр Веремеев.
Позже портал начал публиковать собственные новости, а затем стал блог-платформой, где любой пользователь мог написать свою заметку, а также запустил «Лигу авторов» для привлечения авторов к написанию статей для редакции.
В 2014 году TJournal вместе с интернет-изданием «Цукерберг позвонит» (vc.ru), сервисом для стартапов Spark, сайтом об игровой индустрии DTF и сервисом коротких видео Coub вошел в состав нового издательского дома «Комитет» Льва Левиева. Через пять лет Никита Лихачев покинул пост главного редактора, а на его место пришел Сергей Звезда.
10 февраля сайт TJournal заблокировал Минюст Белоруссии, а 14 марта то же самое сделал Роскомнадзор. Генпрокуратура обвинила издание в публикации «фейков о военной операции на Украине». Редакция публиковала информацию от двух сторон конфликта, не подчиняясь требованиям Роскомнадзора о публикации данных только от российских источников.
22 августа TJournal объявил о закрытии. Редакция объяснила, что у нее закончились деньги для развития и поддержки проекта.
«TJ стал для меня глубоко личным проектом, поэтому закрывать его невероятно тяжело. Наше сообщество стало уникальным примером UGC в медиасфере, а каждый, кто когда-либо работал в редакции, выкладывался на 200%, чтобы рассказывать об интернет-культуре и изменениях в мире. Я рад, что посчастливилось стать частью этого сумасшедшего проекта», — говорил РБК главный редактор Сергей Звезда.