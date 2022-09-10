TJournal объявил о завершении работы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Ученица Плющенко будет выступать за Израиль Спорт, 13:04
Госдеп ответил на обвинения Путина по поставкам украинского зерна Политика, 12:53
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 12:25
Карла III официально провозгласили королем Великобритании Политика, 12:13
«Это удар по стране». Лидеры сборной Боснии бойкотируют матч с Россией Спорт, 12:03
Вернулись в нулевые. Как санкции изменили тренды в российском футболе Спорт, 12:00
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 11:49
TJournal объявил о завершении работы Технологии и медиа, 11:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти Купянска заявили, что не покинут город из-за обстрелов Политика, 11:32
Минобороны показало переброску техники и военных в Харьковскую область Политика, 11:32
Алькарас стал самым молодым финалистом US Open за последние 32 года Спорт, 11:14
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 11:10
В России впервые с марта выявили более 53 тыс. случаев COVID-19 Общество, 11:09
Путин дистанционно проголосовал на муниципальных выборах в Москве Политика, 10:43
Военная операция на Украине ,  
0 

TJournal объявил о завершении работы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Издание TJournal закрылось, следует из сообщения на сайте.

«TJournal закрыт. Он просуществовал 11 лет. Это был проект про технологии и интернет-культуру. 14 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал его по требованию Генпрокуратуры из-за публикации «фейков об операции России на Украине», — указала редакция.

Журналисты оставили ссылки на архив редакционных статей и Telegram-канал, где они выложили несколько видео с мемами, посвященными закрытию.

Главный редактор TJournal Сергей Звезда написал в Twitter, что Telegram-канал принадлежит издательскому дому «Комитет», поэтому «там точно должна сохраниться жизнь».

TJ объявил о закрытии
Технологии и медиа
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

TJournal заработал 20 июня 2011 года. Его название расшифровывалось как Twitter Journal, а сайт агрегировал сообщения из соцсети. Первым главным редактором стал Никита Лихачев, в команду вошли на тот момент руководитель пресс-службы «ВКонтакте» Владислав Цыплухин, разработчик Илья Чекальский и дизайнер Александр Веремеев.

Позже портал начал публиковать собственные новости, а затем стал блог-платформой, где любой пользователь мог написать свою заметку, а также запустил «Лигу авторов» для привлечения авторов к написанию статей для редакции.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет
Статьи
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: VCG / Getty Images Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым
Инструкции

В 2014 году TJournal вместе с интернет-изданием «Цукерберг позвонит» (vc.ru), сервисом для стартапов Spark, сайтом об игровой индустрии DTF и сервисом коротких видео Coub вошел в состав нового издательского дома «Комитет» Льва Левиева. Через пять лет Никита Лихачев покинул пост главного редактора, а на его место пришел Сергей Звезда.

10 февраля сайт TJournal заблокировал Минюст Белоруссии, а 14 марта то же самое сделал Роскомнадзор. Генпрокуратура обвинила издание в публикации «фейков о военной операции на Украине». Редакция публиковала информацию от двух сторон конфликта, не подчиняясь требованиям Роскомнадзора о публикации данных только от российских источников.

Роскомнадзор повторно заблокировал «Медузу», «Бумагу» и TJournal
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

22 августа TJournal объявил о закрытии. Редакция объяснила, что у нее закончились деньги для развития и поддержки проекта.

«TJ стал для меня глубоко личным проектом, поэтому закрывать его невероятно тяжело. Наше сообщество стало уникальным примером UGC в медиасфере, а каждый, кто когда-либо работал в редакции, выкладывался на 200%, чтобы рассказывать об интернет-культуре и изменениях в мире. Я рад, что посчастливилось стать частью этого сумасшедшего проекта», — говорил РБК главный редактор Сергей Звезда.

Теги
TJournal закрытие
Материалы по теме
Роскомнадзор повторно заблокировал «Медузу», «Бумагу» и TJournal
Технологии и медиа
TJ объявил о закрытии
Технологии и медиа
TJ сообщил о блокировке издания в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter